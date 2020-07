Temptation Island 2020 Anna supera il limite, Lorenzo ‘scuote’ Andrea: «Ohu, è una iena!» (Di martedì 28 luglio 2020) Atmosfere pesanti a Temptation Island 2020: Anna Boschetti sembra davvero esagerare negli atteggiamenti irrispettosi nei confronti del fidanzato Andrea Battistelli. E il buon saggio Lorenzo Amoruso non può non intervenire in difesa del suo ‘protetto’. Si è dimostrato fin dalle prime battute una guida l’ex calciatore, parte razionale e riflessiva nel villaggio dei maschietti, a volte fin troppo esuberanti. Non nel caso di Andrea, il ristoratore romano alla prova sentimenti con la fidanzata Anna, dieci anni più grande. Ha assistito alla strategia della donna senza riuscire a trattenere le emozioni Lorenzo, da subito paterno con il giovane – e fin troppo buono – ... Leggi su urbanpost

