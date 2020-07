Stazione Reggio Emilia, disagi a causa di una perdita di gas: i treni coinvolti (Di martedì 28 luglio 2020) Alla Stazione di Reggio Emilia Alta Velocità a causa di una perdita di gas ci sono stati problemi per alcuni treni Frecciarossa. causati ritardi fino a 35 minuti Momenti di disagio alla Stazione di Reggio Emilia a causa di una fuga di gas. La Stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia infatti è rimasta chiusa al traffico ferroviario per tre quarti d’ora. Il motivo scatenante il disagio è stata una piccola fuga di gas che ha provocato un gasdotto di media pressione interrato in un campo adiacente ai binari. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente ... Leggi su bloglive

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Reggio Emilia, stazione chiusa per 45 minuti per una fuga di gas #reggioemilia - MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, stazione chiusa per 45 minuti per una fuga di gas #reggioemilia - discoradioIT : Fuga di gas, stazione AV Reggio Emilia chiusa per 45 minuti, ritardi per chi viaggia. - LuceverdeMilano : ??#treni - Linea AV Milano – Bologna è rallentata per intervento Vigili del Fuoco nei pressi della stazione di Reggi… - AssembleaER : Strage alla stazione. Tre murales a Bologna, Parma e Reggio per ricordare la bomba del 2 agosto 1980… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Reggio Reggio Emilia, fuga di gas in stazione: chiusa per 45 minuti. Ritardi dei treni fino a 35 minuti Il Messaggero Reggio Emilia, fuga di gas in stazione: chiusa per 45 minuti. Ritardi dei treni fino a 35 minuti

Disagi alla stazione di Reggio Emilia per una fuga di gas. La stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia è stata chiusa al traffico ferroviario per 45 minuti a causa di una piccola fuga di ga ...

Reggio Emilia, stazione chiusa per 45 minuti per una fuga di gas

La stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia è stata chiusa al traffico ferroviario per 45 minuti a causa di una piccola fuga di gas che si è registrata in un gasdotto di media pressione int ...

Disagi alla stazione di Reggio Emilia per una fuga di gas. La stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia è stata chiusa al traffico ferroviario per 45 minuti a causa di una piccola fuga di ga ...La stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia è stata chiusa al traffico ferroviario per 45 minuti a causa di una piccola fuga di gas che si è registrata in un gasdotto di media pressione int ...