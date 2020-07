Sophie Turner e Joe Joans sono diventati genitori: è nata Willa, la loro prima figlia (Di martedì 28 luglio 2020) Sophie Turner e Joe Jonas, le foto delle nozze sfoglia la gallery Gli ultimi mesi di gravidanza passati in lockdown, ma ora finalmente la gioia più grande: il 22 luglio – ma la notizia è stata diffusa solo adesso – Sophie Turner, 24 anni, e Joe Jonas, 30, sono diventati genitori di una bambina, Willa. La piccola è venuta alla luce in un ospedale di Los Angeles. A darne la notizia per primo, in esclusiva, è stato il sito americano ... Leggi su iodonna

