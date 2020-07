Sgrassatore TRIPLA E: economico, ecologico, efficace! FAI DA TE! (Di martedì 28 luglio 2020) Ecco lo Sgrassatore TRIPLA E! L’abbiamo battezzato così perché è economico, Efficace, ecologico! Risparmierete sull’acquisto, avrete risultati strabilianti, ma non impatterete sull’ambiente con le versioni chimiche ed industriali in commercio! Fantastico, no? Allora, siete curiose? Iniziamo! Sgrassatore TRIPLA E: ingredienti e preparazione! L’asso nella manica di questo detergente multiuso è il bicarbonato di sodio! Famoso in farmaceutica come antidoto per i bruciori di stomaco, aiuta la digestione lenta. Impiegato tra gli ingredienti dei dentifrici sbiancanti. Comunemente viene utilizzato per disinfettare frutta e verdura. Ha una notevole capacità pulente su macchie di olio e sudore, applicatelo sui tessuti prima del ... Leggi su pianetadonne.blog

