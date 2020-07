Seniesa Estrada manda ko Miranda Adkins in 7 secondi: record per la box femminile (Di martedì 28 luglio 2020) Al Casino Fantasy Springs Resort a Indio, in California, Seniesa Estrada ha messo ko Miranda Adkins. La campionessa americana di pesi medi junior, classe 1990, ha sfoderato una serie di colpi rapidi all’avversaria che ha resistito appena 7 secondi. Si tratta del ko più veloce della storia della boxe femminile. La quarantaduenne Miranda Atkins non è riuscita a opporsi alla più giovane e competitiva avversaria. La Estrada è professionista dal 2011 e ha alle spalle 19 incontri vinti sul ring, di cui 8 per ko, mentre Atkins, che non è riuscita a sferrare mai un colpo all’avversaria, era reduce di 5 vittorie per ko, ottenute però contro atlete appena entrate nell’agonismo. Leggi anche: ... Leggi su open.online

_eeWee_ : Miii... Mio nonno - appassionato - direbbe 'Chissà quanti soldi ha preso la Adkins, per andar sul ring in quella ma… - DAZN_IT : 7 secondi per mandare KO l'avversaria ?? Seniesa Estrada come un uragano su Miranda Adkins ?? Poi la bella immagine d… - nlmd_28 : RT @Fight_Ghost: Seniesa “SUPERBAD” “NO MERCY” Estrada. - rosales_facundo : RT @Fight_Ghost: Seniesa “SUPERBAD” “NO MERCY” Estrada. - ESPNKnockOut : RT @Fight_Ghost: Seniesa “SUPERBAD” “NO MERCY” Estrada. -

Ultime Notizie dalla rete : Seniesa Estrada Boxe: a Las Vegas Canelo vs Kovalev, domenica 3 novembre in streaming su DAZN Blasting News Italia Seniesa Estrada mette KO Miranda Adkins… in 7 secondi VIDEO

Sette secondi. Tanto è bastato Seniesa Estrada per mettere KO Miranda Adkins. Seniesa Estrada, campionessa Silver Wbc dei minimosca, d’altronde può vantare un curriculum niente male: 19 match, tutti v ...

Boxe femminile: Seniesa Estrada mette ko Miranda Adkins in soli 7 secondi, è record

Più che un incontro di boxe è stato un "massacro". Miranda Adkins è durata appena 7 secondi sul ring contro la campionessa dei pesi WBC Silver light flyweight Seniesa Estrada in una sfida che è entrat ...

Sette secondi. Tanto è bastato Seniesa Estrada per mettere KO Miranda Adkins. Seniesa Estrada, campionessa Silver Wbc dei minimosca, d’altronde può vantare un curriculum niente male: 19 match, tutti v ...Più che un incontro di boxe è stato un "massacro". Miranda Adkins è durata appena 7 secondi sul ring contro la campionessa dei pesi WBC Silver light flyweight Seniesa Estrada in una sfida che è entrat ...