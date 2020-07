Secondo l’Oms, la pandemia di Covid-19 è l’emergenza sanitaria più grave di sempre (Di martedì 28 luglio 2020) Il leader dell’Oms Tedros Adhnom Ghebreyesus ha detto durante un meeting del 28 luglio che il Covid-19 è senza dubbio la crisi sanitaria più grave mai affrontata dall’organizzazione. Nel corso degli anni, ci sono state cinque altre emergenze sanitarie globali: le due epidemie di ebola, il virus Zika, la poliomielite e l’influenza suina. Secondo i dati ufficiali, più di 16 milioni di persone hanno contratto il Covid-19 da gennaio e 650,000 sono morte a causa della malattia. Tuttavia, gli esperti in tutto il mondo hanno spesso ricordato che i numeri ufficiali non rispecchiano quasi sicuramente la gravità della situazione in diversi Paesi. «Quando ho annunciato un’emergenza ... Leggi su giornalettismo

