SAMP | l' epopea rituale di un killer che uccide le tradizioni di Flavia Mastrella Antonio Rezza

(Roma, 28 luglio 2020) - Roma, 28 luglio 2020 - Antonio Rezza e Flavia Mastrella, tornano a Venezia con l'ultima produzione cinematografica SAMP, selezionata fra gli eventi speciali delle Giornate degli Autori, dirette da Giorgio Gosetti, nell'ambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2020. A due anni dalla consacrazione come Leoni d'oro alla carriera per il Teatro 2018, assegnato dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia che ha fatto propria la proposta del Direttore del Settore Teatro Antonio Latella, tornano Antonio Rezza e Flavia Mastrella con il film SAMP, epopea rituale di un ...

(Roma, 28 luglio 2020) - Roma, 28 luglio 2020 - Antonio Rezza e Flavia Mastrella, tornano a Venezia con l'ultima produzione cinematografica SAMP, selezionata fra gli eventi speciali delle Giornate deg ...

Juventus-Sampdoria, Bonucci: "Lo scudetto più difficile al termine di un anno complicato"

La Juventus è per la nona volta consecutiva Campione d'Italia. Sconfitta 2-0 la Sampdoria e titolo conquistato con due giornate d'anticipo. Per Leonardo Bonucci, che indossava la fascia di capitano ne ...

