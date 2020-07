Ricordate Katiuscia? "Ho bruciato tutto in droga. Quel giorno in cui Montezemolo...": tutta la verità, intervista-choc (Di martedì 28 luglio 2020) Negli anni Settanta era la ragazzina dei fotoromanzi, un genere tutto italiano che è tornato in auge e in edicola con Sogno di Sprea Editore. Katiuscia era il suo nome d'arte: Caterina Piretti, oggi 63 anni, padre bolognese e madre albanese, ha conosciuto a 15 anni la fama, i soldi, ma anche le droghe pesanti. Nella sua autobiografia racconta la vita spericolata, Quella volta che percorse la Via Del Mare contromano strafatta, quando il suo appartamento andò in fiamme a causa di una sigaretta spenta male, ma anche l'amore del figlio che l'ha salvata, la comunità di recupero, la vita normale e la serenità ritrovata. Con Libero l'ex fotomodella parla senza filtri. Cosa ricorda degli anni dei fotoromanzi che l'hanno lanciata? «Un periodo intenso, bellissimo. Eravamo una bella squadra, sempre le stesse ... Leggi su liberoquotidiano

