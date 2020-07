Quantum of Solace: Olga Kurylenko ha creduto di morire durante uno stunt (Di martedì 28 luglio 2020) Olga Kurylenko ricorda la sensazione provata durante una delle sequenze acquatiche più rischiose di Quantum of Solace, dove tutto era reale. La Bond Girl Olga Kurylenko ha creduto di morire durante uno stunt di Quantum of Solace, la sequenza in questione vede James Bond e Camille impegnati in una spettacolare sequenza nautica. Olga Kurylenko ha ricordato in un'intervista a Cinemablend il duro allenamento fisico a cui si è sottoposta per interpretare stunts davvero impegnativi e pericolosi spiegando: "Ricordo di aver pensato 'Ok, questo è il giorno in cui morirò'. L'intensità della ... Leggi su movieplayer

