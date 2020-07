Proroga obbligata per i contratti a tempo determinato (Di martedì 28 luglio 2020) La nuova disposizione (legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio) dice così: «Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Detta in altri termini: tutti i contratti a tempo determinato vedono spostato in avanti il momento della loro conclusione per un periodo pari a quello della sospensione dovuta al lockdown e alla crisi post-pandemia. È così prevista una proroga automatica e obbligatoria, che interviene a prescindere dalla volontà delle parti. Leggi su vanityfair

