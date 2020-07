Ponte Genova: inaugurazione 2020, data e quando la riapertura? (Di martedì 28 luglio 2020) Stanno per essere ultimati i lavori sul Ponte Genova, ex Ponte Morandi, il viadotto sul Polcevera che sostituisce quello crollato il 14 agosto 2018. In queste ultime ore prosegue il collaudo dell’elicoidale, sul quale sono avvenute le doverose opere di manutenzione. Il tempo di inaugurazione prenderà una settimana, con una procedura che inizierà con un concerto simbolico e di ringraziamento (visibile via streaming) e si concluderà con l’apertura al traffico, a inizio agosto.Segui Termometro Politico su Google News Ponte Genova: inaugurazione 2020, il concerto del 28 luglio Il nuovo Ponte Genova San Giorgio è ormai pronto: nella serata di oggi, martedì 28 luglio, ... Leggi su termometropolitico

