Parma-Atalanta 1-2, la Dea centra la vittoria in rimonta (Di martedì 28 luglio 2020) Parma-Atalanta 1-2, termina con la vittoria degli orobici l’anticipo del 37° turno di Serie A: Malinovskyi e Gomez regalano i tre punti alla Dea Al “Tardini”, Parma-Atalanta termina con la vittoria in rimonta degli orobici, alla conquista del secondo posto in Serie A. Partono meglio i ducali, che creano numerosi occasioni da gol nei primi minuti di gioco. Al 7′ Kulusevski trova in area di rigore Gagliolo che con un piattone sinistro si fa ipnotizzare da un grande intervento di Gollini. Al 13′ Kulusevski dopo un’azione personale centra il palo con un tiro a giro. L’Atalanta sembra soffrire il gioco del Parma, che va vicino al gol con Kucka con un destro da fuori area. I ... Leggi su zon

Atalanta_BC : #ParmaAtalanta | 1-0 | HALF-TIME ?? Il Parma passa nel finale, chiudiamo in svantaggio il primo tempo. ?? Parma le… - Atalanta_BC : ?? Si apre la barriera del Parma sulla punizione di #Malinovskyi! PAREGGIO NERAZZURRO!! ?? Malinovskyi bursts his fre… - Atalanta_BC : #ParmaAtalanta | 1-2 | 90'+1' ?? Salvataggio sulla linea di #Hateboer al termine di un'azione insistita del Parma!… - zazoomblog : Parma-Atalanta 1-1: Malinovskyi pareggia i conti - #Parma-Atalanta #Malinovskyi #pareggia - Sport_Mediaset : #Atalanta, #Gasperini: 'Straordinario arrivare secondi, poi pronti per il #Psg'. Il tecnico dei bergamaschi dopo la… -