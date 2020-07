Omicidio-suicidio a Portici, compagno terrorizzato dal Covid: parlano i vicini (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Prima ha ucciso la sua compagna poi si è gettato giù dal balcone: spunta il retroscena tragico, il marito era terrorizzato dal Covid. Protagonisti una coppia di Portici, comune del Vesuviano, lei Maria Adalgisa Nicolai, di 58 anni, ricercatrice al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli, che ha sede proprio nella Reggia di Portici, lui Giovanni Fabbrocino, 65 anni, disoccupato. Dalle prime ricostruzioni si è appreso che il compagno, negli ultimi tempi, aveva intimidito Maria a non uscire di casa perché, secondo Fabbrocino, avrebbe sottovalutato l’emergenza coronavirus. I vicini, ancora increduli, raccontano oggi, infatti, che lui era molto spaventato ... Leggi su anteprima24

I vicini li descrivono come «una normale coppia, tranquilla e riservata». Lui Giovanni Fabbrocini, 65 anni non lavorava mentre lei, la compagna Maria Adalgisa Nicolai, 59 anni era ricercatrice al Dipa ...NAPOLI – I vicini li descrivono come «una normale coppia, tranquilla e riservata». Lui G.F. 65 anni non lavorava mentre lei, la compagna M.A.N. 59 anni (nata a San Severino Lucano) era ricercatrice al ...