Napoli, alto impatto a Scampia: multe per 35mila euro. Due arresti per droga (Di martedì 28 luglio 2020) Blitz al rione “Monterosa”. Due gli arresti messi a segno ieri sera dagli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Locale. Nel corso di un servizio d’alto impatto sono finiti in manette Ciro D’Orio e Carmine Ricci, napoletani di 19 e 18 anni con precedenti di polizia. Rispondono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

