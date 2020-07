Meloni propone un patto a Conte: “Pronti a collaborare, ma stop assegni in bianco. Ora garanzie su lavoro, fisco, imprese e aiuti” (Di martedì 28 luglio 2020) Nella settimana in cui il Parlamento si appresta a votare prima sulla proroga dello stato di emergenza e poi su un nuovo scostamento di bilancio, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni tende una mano al governo e al premier Giuseppe Conte. Se lunedì il suo alleato all’opposizione, Matteo Salvini, ha fatto una scelta di campo chiara schierandosi con chi dice che il coronavirus “non c’è più”, Meloni scrive una lettera al Foglio in cui si legge che “Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte, è pronta a discutere con il premier insieme agli alleati del centrodestra”. Un’offerta di collaborazione, un patto che però per la leader di FdI si deve basare su almeno 4 paletti chiari: lavoro, ... Leggi su ilfattoquotidiano

AGI - Dal Consiglio Europeo arriva un importo economico di 1.800 miliardi di euro per riaccendere la ripresa economica dell’Europa e gestire la disastrosa situazione lasciata in eredità dal Coronaviru ...

La proposta di Meloni a Conte: “Scostamento di bilancio? Partiamo dal lavoro”

In un lungo intervento che sarà pubblicato domani sul Foglio, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, spiega quali sono le condizioni del suo partito per collaborare con il governo e votar ...

