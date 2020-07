Maddie McCann, polizia scava in un giardino di Hannover con pale e cani poliziotto (Di martedì 28 luglio 2020) Le perquisizioni nel giardino di Hannover, requisito dagli inquirenti nell’ambito della ricerca della piccola Maddie McCann, proseguono con pale e cani-poliziotto. Alla ricerca presiede anche la polizia criminale federale (Bka), la polizia scientifica e la polizia della Bassa Sassonia, riferisce Suddeutsche Zeitung. Il giardino si trova a pochi chilometri dalla casa in cui abitava il 43enne tedesco Christian Brueckner. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

