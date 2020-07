Lukaku a InterTv: "Vogliamo finire bene il campionato vincendo! Su Gattuso..." (Di martedì 28 luglio 2020) Ai microfoni di Inter TV, prima di Inter-Napoli, è intervenuto Romelu Lukaku soffermandosi sulla sfida contro gli azzurri: “Coppa Italia? Lì avevamo fatto una bella partita ma sbagliato troppe occasioni. Leggi su tuttonapoli

FcInterNewsit : Lukaku a InterTV: 'Gol importanti, ma l'obiettivo è vincere titoli. Giocare per l'Inter è un sogno' - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Lukaku a InterTV: 'Gol importanti, ma l'obiettivo è vincere titoli. Giocare per l'Inter è un sogno' - fpa82 : RT @FcInterNewsit: Lukaku a InterTV: 'Gol importanti, ma l'obiettivo è vincere titoli. Giocare per l'Inter è un sogno' - sscalcionapoli1 : Lukaku a InterTv: 'Vogliamo finire bene il campionato vincendo! Su Gattuso...' #InterNapoli #SerieATIM… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Lukaku a InterTV: 'Gol importanti, ma l'obiettivo è vincere titoli. Giocare per l'Inter è un sogno' -