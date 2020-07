Liguria: caos autostrade, Toti attacca Ministro De Micheli. 'Sciatteria e malafede, i cantieri non finiscono!' (Di martedì 28 luglio 2020) Per fortuna leggo, che si comincia ad indagare, come abbiamo chiesto, su questa follia che sta mettendo a rischio la salute e l'economia della Liguria. Sono certo che troveremo un giudice a Genova ... Leggi su imperiapost

sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: Caos autostrade | Speranze disattese, code fino a 3 chilometri (aggiornamento ore 12.00) - LiguriaNotizie : Caos autostrade | Speranze disattese, code fino a 3 chilometri (aggiornamento ore 12.00) - magazine24it : Autostrade Liguria ancora nel caos, cantieri aperti nonostante le rassicurazioni - Luca_Zunino : #Autostrade #Liguria, ancora caos nonostante la promessa di normalità. In alcuni tratti spariti gli scambi di carre… - infoitinterno : Caos autostrade, tutti d’accordo: “La Liguria deve essere risarcita”. Ma il M5s diserta l’incontro -