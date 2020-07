Le mascherine sono uno strumento di morte? Il video del complottista e il misuratore di anidride carbonica (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Il gestore del sito clickbait complottista AttivoTV, Mida Riva, pubblica l’ennesimo video di disinformazione sul tema Covid-19 e in particolare sull’utilizzo della mascherina, il tutto effettuando un «test» per cercare di dimostrare che «ci stiamo avvelenando» con il suo utilizzo: «Era già evidente senza bisogno di fare il test ma chissà magari qualcuno capisce meglio che respirare la propria co2 fa tutt’altro che bene». Per il test Mida Riva utilizza un rilevatore di anidride carbonica calcolando i valori presenti nello spazio tra la mascherina e il suo volto per poi, una volta ottenuti dei valori elevati, riportare le sue conclusioni: «per farvi capire che quello che sta succedendo praticamente ... Leggi su open.online

TRENTO. I contagi continuano ad esserci ma in Alto Adige il governatore Arno Kompatscher ha deciso di fare un altro passo verso l'allentamento delle norme per limitare i contagi in discoteche e locali ...

Covid e rientro a scuola, non si parla d’altro

Ogni anno la scuola d’estate ha il suo tormentone: per quest’anno, tuttavia, di tormentoni ce ne sono più di uno tutti legati alla riapertura delle scuole a settembre. Allo stato attuale delle cose ne ...

