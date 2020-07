Lautaro Martinez segna e attacca: «Parlate, parlate» – VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) #InterNapoli #Lautaro pic.twitter.com/tcbjbaN7Yu — Maurizio 📺 (@Maurizio TV) July 28, 2020 Lautaro Martinez segna il 2-0 contro il Napoli e si esibisce in un’esultanza polemica: «parlate, parlate» – VIDEO Lautaro Martinez ha chiuso virtualmente il risultato della sfida contro il Napoli, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A, con una pregevole rete dalla distanza del 2-0 nerazzurro. L’attaccante dell’Inter, dopo il gol, si è esibito in un’esultanza polemica a seguito delle voci di mercato che lo hanno coinvolto: «parlate, ... Leggi su calcionews24

Raddoppia l'Inter al minuto 74! Azione personale di Lautaro Martinez, che fa venti metri palla al piede e dalla distanza scarica un destro a giro veleonoso. Il pallone rimbalza davanti a Meret e si in ...

Lautaro Martinez si sblocca. Nel match tra Inter e Napoli, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, l'attaccante argentino prende palla sulla sua metà campo parte ...

