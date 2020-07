Juve, l'ex Tacchinardi: 'Rabiot e Ramsey bocciati. Lione? Attenzione, l'1-0...' (Di martedì 28 luglio 2020) Commenta per primo Alessio Tacchinardi , ex centrocampista della Juventus , parla a gazzetta.it dei bianconeri, in vista della Champions Leagu e: 'Lione? Loro sono stati fermi parecchio, questo è un pericolo: saranno riposati e con una voglia clamorosa di giocare. Hanno avuto la ... Leggi su calciomercato

sportli26181512 : Juve, Tacchinardi avvisa: “Lione riposato, un pericolo. Se prendi gol, sei morto”: Juve, Tacchinardi avvisa: “Lione… - junews24com : Tacchinardi: «Sarri si è meritato lo Scudetto, ora testa al Lione» - ESCLUSIVA - - gjoegl : Quando scrivo qualcosa per difendere la juve escono fuori i capiscer del calcio ma le stesse cose le dice Tacchinar… - azzurro1984 : #Pressing a lutto con Jacobelli, Sabatini, Taveri e Tacchinardi dopo la sconfitta della #Juventus. Il titolone che… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Tacchinardi Juve, Tacchinardi avvisa: “Lione riposato, un pericolo. Se prendi gol, sei morto” La Gazzetta dello Sport Juve, Tacchinardi avvisa: “Lione riposato, un pericolo. Se prendi gol, sei morto”

Una Juventus giovane, per vari motivi. Tecnici, economici e umani: “Dare a qualche ragazzo la possibilità di giocare in queste ultime due partite sarebbe il miglior premio dopo una stagione importante ...

Gazzetta - Capitano da scudetto

Quando arrivò Conte, Bonucci era inizialmen- te la quinta scelta in difesa e fu sul punto di firmare per lo Zenit. E’ rimasto, perché le sfide sono il sale della sua carriera, e ora si gusta una fasci ...

Una Juventus giovane, per vari motivi. Tecnici, economici e umani: “Dare a qualche ragazzo la possibilità di giocare in queste ultime due partite sarebbe il miglior premio dopo una stagione importante ...Quando arrivò Conte, Bonucci era inizialmen- te la quinta scelta in difesa e fu sul punto di firmare per lo Zenit. E’ rimasto, perché le sfide sono il sale della sua carriera, e ora si gusta una fasci ...