Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati genitori | è nata Willa

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori: è nata la piccola Willa

Sophie Turner, 24 anni, e Joe Jonas, 31, sono diventati genitori per la prima volta. Ad annunciarlo è il sito di gossip americano TMZ che rivela anche il nome della prima figlia della coppia: Willa. L ...

