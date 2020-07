Inter, Conte: “Sono felice per i ragazzi, abbiamo battuto una squadra forte” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita che ha visto i nerazzurri battere il Napoli a San Siro … L'articolo Inter, Conte: “Sono felice per i ragazzi, abbiamo battuto una squadra forte” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterNapoli, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Gazzetta_it : #Conte contento, accordo ai dettagli: #Sanchez resta all'Inter anche la prossima stagione - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - danisailor7 : RT @FootballAndDre1: Guardate il cooling break dell'inter. Quando Godin parla, tutti stanno zitti. Si rapporta con Conte. Avercene giocator… - EltonTuitStarr : RT @stevecounz: Parte il circo Inter?? Ma questi pensavano di essere il PSG? Cosa ha detto di sbagliato Conte? 200m non li spende nessuno… -

Antonio Conte non le ha mandate a dire nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Inter-Napoli. Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai ...Ultima trasferta di campionato alle porte per il Napoli. Gli azzurri giocheranno domani alle 21.45 a San Siro contro l’Inter per la penultima giornata della Serie A. Una partita più per la gloria che ...