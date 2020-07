Il Pd a Roma ha bisogno dei voti del M5s ma non vuole Virginia Raggi (Di martedì 28 luglio 2020) Roma. Il Pd non vuole Virginia Raggi sindaca di Roma, ma ha bisogno dei voti del M5s per battere il centrodestra alle elezioni comunali del 2021. Specie se, come prevedibile, ci sarà un secondo turno con il centrodestra. Non è dunque possibile nessuna alleanza con il M5s al primo turno, come spiega Leggi su ilfoglio

davidallegranti : Il Pd a Roma ha bisogno dei voti del M5s ma non vuole Virginia Raggi - SavioFicorella : RT @kattolikamente: Da quando un documento della Chiesa di Roma ha bisogno dell'approvazione dei vescovi della Germania? (ormai luterani) #… - Lelecottero : RT @kattolikamente: Da quando un documento della Chiesa di Roma ha bisogno dell'approvazione dei vescovi della Germania? (ormai luterani) #… - difra85 : @DiegoASR86 @grecben Aldilà dei singoli casi i giocatori la Roma li vende perché ha bisogno di venderli - JantasOO : @ArnaPeppone @MarioKarp89 Unicredit ha bisogno della Roma in Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bisogno Il Pd a Roma ha bisogno dei voti del M5s ma non vuole Virginia Raggi Il Foglio Covid-19, Prof. Stefano Di Girolamo (Policlinico Tor Vergata): “Dalla lattoferrina presupposti per accorciare tempi di guarigione”

Una barriera naturale, un aiuto al nostro sistema immunitario che potrebbe essere un’arma in più per combattere il nuovo coronavirus. Uno studio condotto dagli atenei di Tor Vergata e La Sapienza di R ...

Di Girolamo (Tor Vergata), 'necessari ulteriori studi per conferme'

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - In una proteina del latte una barriera naturale, un aiuto al nostro sistema immunitario che potrebbe essere un'arma in più per combattere il nuovo coronavirus. La sp ...

Una barriera naturale, un aiuto al nostro sistema immunitario che potrebbe essere un’arma in più per combattere il nuovo coronavirus. Uno studio condotto dagli atenei di Tor Vergata e La Sapienza di R ...Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - In una proteina del latte una barriera naturale, un aiuto al nostro sistema immunitario che potrebbe essere un'arma in più per combattere il nuovo coronavirus. La sp ...