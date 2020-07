Ibiza, l’estate senza discoteche. Aperti i beach club (anche con dj ma è vietato ballare). Tommy Vee: “Il Pacha non aveva mai chiuso dal 1973” (Di martedì 28 luglio 2020) Con ogni probabilità, il 2020 passerà alla storia come l’anno nero della musica dal vivo, con concerti e festival congelati fino all’autunno e, in diversi casi, già rimandati al 2021. A soffrire è anche il mondo della musica elettronica: club e discoteche in buona parte del mondo sono chiusi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. Se in Italia – non senza polemiche – diversi locali stanno tentando di salvare la stagione estiva, il turismo musicale a Ibiza, isola dell’estate e soprattutto delle discoteche per antonomasia, versa invece in condizioni non proprio felici. Voci e versioni diverse si rincorrono dalla scorsa primavera, anche quotidiani e testate di vari settori ne hanno parlato, spesso ... Leggi su ilfattoquotidiano

