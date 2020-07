‘Game of Thrones’, Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori: ecco il nome scelto per la loro bambina! (Di martedì 28 luglio 2020) È arrivato un fiocco rosa ad allietare la vita matrimoniale di Sophie Turner e Joe Jonas: l’amatissima attrice di Game Of Thrones e il celebre cantante sono diventati genitori lo scorso 22 luglio, ma la notizia della nascita della loro primogenita è arrivata solo nelle ultime ore. A lanciarla ci ha pensato la famosa testata americana TMZ, che ha rivelato che la Turner ha partorito in una clinica di Los Angeles e ha svelato anche il nome scelto per la bambina: Willa. A confermare l’indiscrezione sono arrivate alcune fonti vicine alla coppia e un comunicato in cui i due giovani artisti si sono definiti “deliziati” per l’arrivo della ... Leggi su isaechia

quejuego : ?? Puzzle 3D CubicFun Game of Thrones Winterfell por sólo 16,49€ con el #código: FX39C6GF ?? - cazandogangas : ?? Puzzle 3D CubicFun Game of Thrones Winterfell por sólo 16,49€ con el #código: FX39C6GF ?? - CarloStagnaro : @M_Dellorto @Cr1st14nM3s14n0 @StefanoPutinati @cmgaston @MauroV1968 @UKITAEU L'anno scorso mi sono sciroppato tutti… - missbiridim : nossa devia ser um saco gravar game of thrones ne 70% da serie era cgi - riah_chan : RT @mnnghhfgg: Prima di pensare che Kit non sappia ridere e far ridere, come fosse solo Jon guardatevi il sarurday night live e 7 days in h… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Game Thrones’ Game of Thrones, boom per l’ultima stagione. Anche su torrent e streaming Difesa e Sicurezza