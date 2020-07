Formula 1, Leclerc ha le idee chiare: “il primo week-end a Silverstone sarà fondamentale in vista del secondo” (Di martedì 28 luglio 2020) Dimenticata l’ultima deludente prestazione fornita in Ungheria, Charles Leclerc si approccia al Gran Premio di Silverstone con l’obiettivo di rilanciarsi, archiviando la battuta a vuoto di Budapest. Charles Coates/Getty ImagesIl monegasco ha ben chiare le caratteristiche del circuito britannico, per questo motivo sa già come approcciarsi ad un week-end di gara che si preannuncia fondamentale per il prosieguo della stagione: “la prossima gara ci vede impegnati a Silverstone e mi vengono subito in mente due elementi distintivi di questo circuito. La velocità, con le curve Maggots e Becketts che sono particolarmente esaltanti da dentro una monoposto, e il fattore meteo, dal momento che Silverstone di solito ci riserva condizioni ... Leggi su sportfair

