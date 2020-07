Faraone ci spiega perché Iv non sa ancora come voterà sul caso Open Arms (Di martedì 28 luglio 2020) La risposta che davvero da lui si vorrebbe, è l'unica che Davide Faraone non concede. Non vuole? Non può? Chissà. Sta di fatto che, quando gli si chiede se Italia viva ha deciso come votare giovedì sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms, il capogruppo dei Leggi su ilfoglio

Milone50 : Adesso si spiega perché IV non ha consenso .. Faraone e C. sono scarsi. #la7 #lariachetirala7 - fisco24_info : Fase 3: Faraone (Iv), 'Riaprire confini a coppie binazionali': 'Le misure restrittive del Coronavirus - spiega - ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Faraone spiega Faraone ci spiega perché Iv non sa ancora come voterà sul caso Open Arms Il Foglio Bicamerale, Faraone (Italia Viva): "Rischio flop. Serve agire subito"

Faraone (Iv) parla con Affaritaliani.it e rilancia: “Utilizziamo, invece, le commissioni permanenti, facciamo funzionare le Camere in maniera ordinaria” Non serve moltiplicare i luoghi di decisione, m ...

Mes, il terrore tra i grillini: "Salvini e Meloni ci mangiano"

Il Mes continua a dividere la maggioranza giallorossa. A Bruxelles il M5S ha votato a favore di un emendamento della Lega che chiedeva di non adottare il Fondo Salva-Stati come sostegno economico per ...

Faraone (Iv) parla con Affaritaliani.it e rilancia: “Utilizziamo, invece, le commissioni permanenti, facciamo funzionare le Camere in maniera ordinaria” Non serve moltiplicare i luoghi di decisione, m ...Il Mes continua a dividere la maggioranza giallorossa. A Bruxelles il M5S ha votato a favore di un emendamento della Lega che chiedeva di non adottare il Fondo Salva-Stati come sostegno economico per ...