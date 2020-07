Estate serena 2020: Pavia dalla parte degli anziani (Di martedì 28 luglio 2020) Pavia, 28 luglio 2020 - Un supporto agli anziani residenti a Pavia, in particolare a quelli che presentano maggiori condizioni di « fragilità » e che potrebbero andare incontro a situazioni di disagio ... Leggi su ilgiorno

AleRepossi : #Pavia, un sostegno agli #anziani e alle persone “fragili”, Presentato il progetto '#Estate Serena 2020', promosso… - TermeAllAlba : Speciale #EstateSerena - Soggiorno in b&b o con pensione completa a partire da € 55,00 a persona. #Offerta valida f… - ComunePV : Estate Serena 2020 è l'iniziativa del Comune per prevenire situazioni di disagio e alleviare la solitudine della te… - CiaoDarwin70 : @PinoParavati @longobarda1994 @pisto_gol Per cagare basta vedere l'inter in TV. Le gocce servono per rilassarti. Or… - Alex19Francesco : RT @Alex19Francesco: Al mattino un buon caffè predispone la giornata in maniera più serena. #Buongiorno #martedì #estate #vacanze http… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate serena Estate serena 2020: Pavia dalla parte degli anziani IL GIORNO Estate serena 2020: Pavia dalla parte degli anziani

Pavia, 28 luglio 2020 - Un supporto agli anziani residenti a Pavia, in particolare a quelli che presentano maggiori condizioni di «fragilità» e che potrebbero andare incontro a situazioni di disagio p ...

Boom di richieste per le case vacanze Ecco 11 regole per evitare brutte sorprese

Dalle condizioni igieniche alle polizze, dagli impianti in regola fino all’arredo: ecco cosa guardare per non trovare spiacevoli sorprese in vacanza. Trascorrere le ferie in una «casa vacanze» rappres ...

Pavia, 28 luglio 2020 - Un supporto agli anziani residenti a Pavia, in particolare a quelli che presentano maggiori condizioni di «fragilità» e che potrebbero andare incontro a situazioni di disagio p ...Dalle condizioni igieniche alle polizze, dagli impianti in regola fino all’arredo: ecco cosa guardare per non trovare spiacevoli sorprese in vacanza. Trascorrere le ferie in una «casa vacanze» rappres ...