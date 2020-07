De Ligt, allenamento speciale con… i cani (Di martedì 28 luglio 2020) Matthijs de Ligt si diverte in compagnia dei suoi cani. Il difensore della Juventus si è "allenato" nel dribbling con i due amici. Che feeling! De Ligt, allenamento speciale con… i cani ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : De Ligt, allenamento speciale con... i cani - - OttavoG : Poi oh, bastardo Sarri che accetta l'incarico con una squadra di rifiuti che fanno i fenomeni solo nel torello in a… - Fprime86 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus ?? Nel tardo pomeriggio i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa: assenti Bernardeschi e Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt allenamento

Tutto Juve

Allenamenti volley serie A – La serie A1 femminile si sta preparando alla prossima stagione: tutte le squadre ammesse al campionato sono infatti in ritiro estivo per riprendere la forma fisica ottimal ...19:52 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro la Sampdoria. Maurizio Sarri, domani sera, punterà sul 4-3-3: in porta ci sarà Szczesny. Davanti a lui ...