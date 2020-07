Da Torino - Napoli in pressing su Bernardeschi: uomo chiave per l'affare Milik (Di martedì 28 luglio 2020) Federico Bernardeschi l'uomo chiave nella trattativa tra Napoli e Juve per Arek Milik. Anche l'edizione odierna di Tuttosport individua nell'esterno classe '94 la chiave di volta di un affare che potrebbe presto decollare. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Torino Napoli Da Torino - Napoli in pressing su Bernardeschi: uomo chiave per l'affare Milik Tutto Napoli Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede uno sforzo | Colpo da 100 milioni

Se i bianconeri decidessero di ascoltare Ronaldo, l’asse Napoli-Torino potrebbe essere percorso da un altro giocatore, in attesa anche di Milik. La Juventus pensa al colpo in attacco in caso di addio ...

Serie A, gli arbitri designati per la 37ª giornata

L'AIA ha comunicato gli arbitri delle partite della 37ª giornata di Serie A, la penultima, in programma tra oggi e domani. Il big match di questa sera, quello fra Inter e Napoli è stato affidato a Val ...

