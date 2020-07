Cristina Parodi e Giorgio Gori in vacanza dopo la tragedia di Bergamo: effusioni e baci in acqua (Di martedì 28 luglio 2020) Torna a splendere il sole nella vita di coppia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. dopo i mesi bui dello stato d’emergenza sanitaria, i due si sono concessi un soggiorno a Formentera, in Spagna. La giornalista e il sindaco di Bergamo, la città lombarda più martoriata dal Coronavirus, hanno scelto l’isola delle Baleari per regalarsi una romantica vacanza, all’insegna del relax e divertimento, scrollandosi di dosso le ultime polemiche e critiche. «Sono stati mesi durissimi, ho visto Giorgio stremato e ho provato ad essere la sua roccia», ha raccontato qualche giorno fa al settimanale ‘Chi’ Cristina Parodi, che il 1° ottobre festeggerà con il marito le ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Cristina Parodi ritorno deludente in Rai: ecco dove la vedremo - #Cristina #Parodi #ritorno #deludente - piobulgaro : ?? Ha 24 anni ed è la figlia di una delle coppie più amate dello spettacolo: il padre durante l'emergenza COVID-19… - zazoomblog : Cristina Parodi torna in tv alla guida del Premio Campiello - #Cristina #Parodi #torna #guida… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Cristina Parodi: dopo un anno sabbatico torna in tv - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta su Rai uno -