Coronavirus, 11 morti in più. Proroga stato d'emergenza (Di martedì 28 luglio 2020) Risalgono leggermente i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181, ieri erano stati 170 in più,, secondo i dati diffusi dal ministero della ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus nel mondo: quasi 650mila morti e 16,2 milioni di casi. L’Oms: “La pandemia accelera” La Stampa In Italia 181 nuovi casi e 11 decessi da Covid

AGI - Leggero aumento dei casi di coronavirus in Italia, 181 oggi contro i 170 di ieri ... Veneto (5), la Toscana (3), e una ciascuna Lombardia (dopo diversi giorni senza morti), Emilia Romagna, Lazio ...

Usa: coronavirus, in Florida 9.230 nuovi casi e 186 decessi nelle ultime 24 ore

In Florida sono stati registrati 9.230 nuovi casi di Covid-19 e 186 decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dal dipartimento della Salute della Florida. Il bilancio ...

