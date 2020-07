Col numero di agosto - A richiesta il dossier QProve Suv & Crossover (Di martedì 28 luglio 2020) I test di Quattroruote tornano in edicola con il dossier QProve Suv & Crossover, un volume interamente dedicato ai modelli a ruote alte passati da Vairano negli ultimi mesi, ovvero tra l'agosto del 2019 e il luglio del 2020. Parliamo di quasi 300 pagine con una selezione di ben 27 Prove su strada, due sfide speciali (Club Tre secondi, dedicato ai modelli più prestazionali, e il maxi confronto tra 13 B-Suv) e di una esaustiva panoramica sulle novità in arrivo: insomma, di tutto ciò che serve per avere uno sguardo completo sul segmento più in crescita degli ultimi anni. Il dossier QProve Suv & Crossover è disponibile con Quattroruote di agosto a 2 euro in più, in edicola a ... Leggi su quattroruote

giuliocolecchia : RT @BartNicolotti: #27luglio -55 gg al #referendum Col #tagliodeiparlamentari saremo il paese UE con più alto numero di abitanti per parlam… - BartNicolotti : #28luglio -54 gg al #referendum Col #tagliodeiparlamentari saremo il paese UE con più alto numero di abitanti per… - CrapanzanoRobin : RT @LucaFiorino24: #Milik è l’obiettivo numero uno per la #Juventus in attacco. Accordo raggiunto col giocatore (5 mln bonus inclusi) manca… - Basarab_ : @eclipsedlunatic Ciurla nel manico, perché in effetti, che ci penso, nessuno spara la percentuale ma si dice che si… - Joshuat81225249 : @vento604 @Pontifex_it “un monaco si lamentava col suo superiore del gran numero di emigranti che affluivano in Egi… -

Ultime Notizie dalla rete : Col numero Toscana, terra di cammini: uno speciale di 40 pagine col numero 30 di Toscana Oggi Toscanaoggi.it Emerson Royal o Dumfries, il Milan (anche) a destra vuole mettere le ali

A sinistra, il Milan con Theo Hernandez spinge già parecchio sull'acceleratore. I numeri del terzino lo confermano: 7 gol e 5 assist in 34 presenze. Se ci fosse la stessa spinta anche a destra, be', l ...

Udinese e Fantacalcio, beffa De Paul: zero rigori a favore nell'anno dei record

Nonostante non si sia mai presentato dagli undici metri, i numeri di De Paul di quest'anno al Fantacalcio sono e restano deliziosi: 7 gol e 4 assist, con un upgrade in termini di prestazioni e continu ...

A sinistra, il Milan con Theo Hernandez spinge già parecchio sull'acceleratore. I numeri del terzino lo confermano: 7 gol e 5 assist in 34 presenze. Se ci fosse la stessa spinta anche a destra, be', l ...Nonostante non si sia mai presentato dagli undici metri, i numeri di De Paul di quest'anno al Fantacalcio sono e restano deliziosi: 7 gol e 4 assist, con un upgrade in termini di prestazioni e continu ...