Campania by night, il 29 luglio a Carditello con l’Orchestra del San Carlo (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Appuntamento al Real sito di Carditello con uno degli eventi di punta di Campania by night la rassegna culturale promossa dalla Regione Campania e realizzata dalla Scabec nei siti e nelle aree archeologiche della regione. Mercoledì 29 luglio alle ore 21, in collaborazione con il Teatro di San Carlo e la Fondazione del Real sito di Carditello, si celebra la musica classica con un l’Orchestra del Teatro di San Carlo che si esibirà nel suggestivo galoppatoio realizzato da Ferdinando IV di Borbone all’ombra del Tempietto dove il re celebrava il miracolo delle stagioni. In scena a Carditello, (con replica per Campania by ... Leggi su anteprima24

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Campania by night, il 29 luglio a Carditello con l'Orchestra del San Carlo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Campania by night, il 29 luglio a Carditello con l'Orchestra del San Carlo - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Campania by night, il 29 luglio a Carditello con l'Orchestra del San Carlo - napolimagazine : MUSICA - Campania by night, il 29 luglio a Carditello con l'Orchestra del San Carlo - apetrazzuolo : MUSICA - Campania by night, il 29 luglio a Carditello con l'Orchestra del San Carlo -

Ultime Notizie dalla rete : Campania night Campania By Night 2020 con visite serali ed eventi Napolike Coronavirus, è allarme discoteche: «Troppi giovani senza mascherine nelle isole del Golfo di Napoli»

La paura di multe salatissime è più forte di quella per il contagio e così, in un weekend davvero da grandi numeri per l'isola d'Ischia, si è vista più gente indossare la mascherina. Continua invece - ...

Album Napoli, il ritorno del turismo tra eventi e itinerari

La ripresa di eventi e spettacoli dal vivo a Napoli e nel resto della Regione, a partire dalle serate-evento che il Teatro di San Carlo organizza in piazza del Plebiscito con “Tosca”, “Aida” e la “Non ...

La paura di multe salatissime è più forte di quella per il contagio e così, in un weekend davvero da grandi numeri per l'isola d'Ischia, si è vista più gente indossare la mascherina. Continua invece - ...La ripresa di eventi e spettacoli dal vivo a Napoli e nel resto della Regione, a partire dalle serate-evento che il Teatro di San Carlo organizza in piazza del Plebiscito con “Tosca”, “Aida” e la “Non ...