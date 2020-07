Cagliari, riecco Pavoletti: Zenga lo convoca per la Juve (Di martedì 28 luglio 2020) Cagliari - C'è anche Leonardo Pavoletti nell'elenco dei convocati per la partita che il Cagliari giocherà domani alle 21.45 con la Juventus . Per il bomber di Livorno la fine di un incubo dopo i due ... Leggi su corrieredellosport

Inter-Napoli, riecco Lautaro: gran gol ed esultanza polemica. IL VIDEO

L'argentino non segnava da cinque turni e contro il Napoli era partito dalla panchina. Post lockdown solo due reti e una media di un gol ogni 346 minuti, decisamente inferiore a quella della prima par ...

Inter, giocano Biraghi e Borja. Napoli, Milik centravanti. Nella Roma c'è Perez

Da stasera la penultima giornata di Serie A con due anticipi d'alta classifica. Napoli con Meret e Politano. Dubbio Lazio: Correa o Caicedo? Siamo già alla penultima giornata della Serie A, partita co ...

