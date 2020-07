Bonus Vacanze e Bonus Mobilità: i numeri di due flop (annunciati) (Di martedì 28 luglio 2020) Cinquecento euro per andare in vacanza e altrettante per comprare bici o monopattini nuovi. Quando erano stati annunciati dal premier Conte il Bonus Mobilità ed il Bonus Vacanze sembravano soluzioni magiche, dagli effetti dirompenti ed immediati. Insomma, due affari per tutti.Purtroppo però non è tutto oro quel che luccica e se per il Bonus Vacanze fioccano le richieste ma mancano le adesioni da parte degli albergatori al boom di vendite delle bici corrisponde un vuoto organizzativo da parte dell'esecutivo e una carenza di fondi per coprire i crediti promessi. In entrambi i casi, pertanto, il flop è dietro l'angolo.Bonus vacanzaIl cosiddetto ... Leggi su panorama

Mov5Stelle : Il #bonusvacanze lo hanno già chiesto e ottenuto più di 500 mila persone. Alle famiglie con un Isee non superiore… - Bea50601254 : @doluccia16 @chiossimanuela2 ??Ma non avevo mica capito che il bonus vacanze era pure per 'sta gente...???????? - valerio68100679 : RT @GVNVNCR: E magari ai clandestini andasse solo il Bonus Vacanze degli Italiani. Il guaio è che piano, piano, pezzetto, pezzetto, ai c… - FrancoAssenza1 : #LAST #MINUTE ??€150 a COPPIA+1 BAMBINO con #BONUS #VACANZE dal 29 Luglio al 1 Agosto 2020 numero 2 camere disponib… - lucabattanta : RT @courbevoie1894: @lucabattanta È poi gli ha dato i moduli per il bonus vacanze! 'Ministero degli interni, insieme muoviamo paesi' #Lamor… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Vacanze Bonus vacanze, ad oggi usati solo l'1,4% rispetto alle attese Sky Tg24 Incassi giù del 56%: i ristoratori chiedono il "risto-bonus" trentino

Perdita di metà degli incassi, anche contando il periodo post-emergenza: serve anche in Trentino il risto-bonus. Questa la denuncia, e la richiesta, dei ristoratori trentini, che stamani hanno incontr ...

Covid-19, Altroconsumo indaga sull’impatto del virus sulle vacanze degli italiani

Siamo nel pieno dell’estate, la stagione preferita da tutti gli italiani che amano viaggiare e scoprire nuove mete, tradizioni e sapori. Quella di quest’anno sarà un’estate fuori dal comune e ha costr ...

Perdita di metà degli incassi, anche contando il periodo post-emergenza: serve anche in Trentino il risto-bonus. Questa la denuncia, e la richiesta, dei ristoratori trentini, che stamani hanno incontr ...Siamo nel pieno dell’estate, la stagione preferita da tutti gli italiani che amano viaggiare e scoprire nuove mete, tradizioni e sapori. Quella di quest’anno sarà un’estate fuori dal comune e ha costr ...