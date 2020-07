Andrea Bocelli e il covid-19: tutta la storia (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli durante il lockdown e in piena pandemia è stato uno dei volti simbolo della lotta contro il covid-19 al fianco degli eroi che hanno combattuto, e combattono ancora oggi, contro il terribile virus. I suoi impegni sono stati numerosissimi in Italia e all’estero. Con la sua ABFoundation si è collegato in diretta Instagram con Chiara Ferragni e Fedez per la raccolta fondi destinati all’ospedale di Camerino, ottenendo ben tre ventilatori. Poi ha partecipato a “Musica che unisce”, la maratona musicale con tantissimi artisti italiani collegati da casa, a favore della Protezione Civile. In 3 milioni hanno seguito l’emozionante evento “Music for Hope”, trasmesso in streaming, in diretta dal Duomo di Milano, il giorno di Pasqua. La performance è stata coperta in oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano

SirDistruggere : Mi state dicendo che ora possiamo riesumare serenamente tutto l'humor nero su Andrea Bocelli senza le critiche del politically correct? - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - marcodimaio : Andrea #Bocelli è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi artisti di sempre forse. Non certo per suo… - orvgana : RT @geminitaurus_: Osservate la differenza tra Andrea Bocelli che nega l'esistenza del covid e il maestro Domenico Bini che ogni giorno pub… - funsizedshark : RT @geminitaurus_: Osservate la differenza tra Andrea Bocelli che nega l'esistenza del covid e il maestro Domenico Bini che ogni giorno pub… -