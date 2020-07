Agricoltura virtuosa, Fee Italia: Spighe verdi a 46 Comuni (cinque in Campania), 4 in più dell’anno scorso (Di martedì 28 luglio 2020) Un’Agricoltura sostenibile, capace di valorizzare il territorio, rispettosa dell’ambiente e della qualità della vita e capace di innovazione: sono i requisito per cui a 46 Comuni di 13 regioni sono sono state assegnate le Spighe verdi 2020, . Come le bandiere blu per il mare, il riconoscimento è destinato ai Comuni virtuosi. Lo hanno annunciato Fee Italia (Foundation for environmental education) e ConfAgricoltura. Le regioni con il maggior numero di Spighe verdi sono Marche e Toscana. Tra gli indicatori considerati per la classifica ci sono innovazione in Agricoltura, sviluppo sostenibile, uso del suolo, raccolta differenziata. Il maggior numero di “Spighe ... Leggi su ildenaro

