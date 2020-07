Uomini e Donne, Irene Capuano aspetta un bambino dal nuovo fidanzato? (Di lunedì 27 luglio 2020) A due settimane dall'annuncio ufficiale del fidanzamento con Christian Galletta, Irene Capuano potrebbe già essere in dolce attesa. Il pubblico di Canale 5 ricorderà la ragazza per aver animato il trono di Luigi Mastroianni in qualità di corteggiatrice, nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ora, tuttavia, Irene Capuano fa coppia fissa con Christian Galletta, tanto da apparire tranquilla e innamoratissima nel suo profilo Instagram.La coppia ha trascorso la scorsa domenica a Norcia, in provincia di Perugia, in compagnia di una coppia di amici. Proprio durante la gita fuori porta, la ragazza è stata fotografata in una posa che lascia poco spazio all'immaginazione, con una frase a mo' di dedica per il proprio compagno. Mano sulla pancia, ... Leggi su blogo

robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - AntoniettaRauso : RT @louisahoy_: gli etero: ma due donne o due uomini devono baciarsi a casa loro, possono traumatizzare i bambini sempre gli etero: (vi r… - _detergente_ : RT @louisahoy_: gli etero: ma due donne o due uomini devono baciarsi a casa loro, possono traumatizzare i bambini sempre gli etero: (vi r… -