Una cittadinanza onoraria in memoria di Ciro, poi Oreste “tira le orecchie” a Inzaghi (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Da questa mattina, Oreste Vigorito è cittadino onorario della città di Benevento. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Mosti, con il sindaco Clemente Mastella a fare gli onori di casa. Il presidente giallorosso ha dedicato il riconoscimento al fratello Ciro: “E’ qualcosa che ti lascia un segno dentro, ti senti maggiormente responsabilizzato. L’intestazione dello stadio a mio fratello fu un atto di grande affetto. Io è come se fossi nato oggi, iscritto all’anagrafe di Benevento e mi sento più responsabile”. Nonostante la cavalcata trionfale, Vigorito ha trovato il modo per fare una “tirata di orecchie” a Pippo Inzaghi. “Al mister rimprovero la sconfitta di Pescara“, ha spiazzato tutti il numero uno della ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Aviazione, nautica, trasporti, calzature: grazie agli imprenditori e ai lavoratori incontrati stamane per il tempo… - anteprima24 : ** Una cittadinanza onoraria in memoria di ... ** - akamasensei : Open data e nuove API per una “economia circolare dei dati”: come creare un modello virtuoso - sportli26181512 : Benevento, cittadinanza onoraria a Vigorito: Il consiglio comunale approva all'unanimità la delibera della giunta g… - mauroadivito : RT @lasoncini: Il bonus vacanze è diviso in 400 euro che ti danno per pagare un albergo e 100 di detrazioni fiscali. Solo che nei gruppi Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cittadinanza Reddito di cittadinanza, crescono i beneficiari: ogni mese in Piemonte una spesa di 33 milioni Il Secolo XIX Pensioni: Cgia, baby costano 7mld quanto reddito cittadinanza

NordEst – Molti esperti sostengono che le pensioni baby costano allo Stato circa 7 miliardi di euro all anno (0,4% Pil nazionale), lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito/pensione di citt ...

Lavori al Pronto Soccorso: "Pronti per una ripresa del virus"

Il Pronto Soccorso si riorganizza per far fronte ad un'eventuale ripresa massiccia del contagio. Sono iniziati lunedì 27 luglio i lavori per assettare l'area di medicina d'urgenza dell'ospedale S. Chi ...

NordEst – Molti esperti sostengono che le pensioni baby costano allo Stato circa 7 miliardi di euro all anno (0,4% Pil nazionale), lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito/pensione di citt ...Il Pronto Soccorso si riorganizza per far fronte ad un'eventuale ripresa massiccia del contagio. Sono iniziati lunedì 27 luglio i lavori per assettare l'area di medicina d'urgenza dell'ospedale S. Chi ...