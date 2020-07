Un uomo «profondamente misogino»: il giudizio dell’Alta Corte nei confronti di Johnny Depp (Di martedì 28 luglio 2020) Johnny Depp è «un misogino». A scriverlo, nero su bianco, è l’Alta Corte di Londra che oggi, 27 luglio, ha ascoltato le testimonianze dell’ex moglie Amber Heard. La «profonda misoginia» dell’attore avrebbe dato luogo a episodi di violenza fomentati a loro volta dall’eccesso di alcool e droghe di cui Depp era dipendente. Uno stile di vita che non gli ha permesso di rendersi conto dei gesti, della «sua condotta vergognosa», già compromessa». Secondo l’Alta Corte, Depp non si rendeva conto della «portata del suo comportamento violento e terrificante». In passato si era descritto come «un gentiluomo del sud che aveva rispetto per le ... Leggi su open.online

