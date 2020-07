Tenta di vendere un bambino di due anni ad un turista: orrore sul lungomare di Ostia (Di lunedì 27 luglio 2020) Il bagnante è stato fermato da un ragazzo che ha offerto il bambino che aveva per mano per prestazione sessuali in cambio di denaro Un turista stava passeggiando sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia quando, ad un certo punto, è stato avvicinato da un 25enne, probabilmente di origini rom, con in mano un bambino biondo … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Il bagnante è stato fermato da un ragazzo che ha offerto il bambino che aveva per mano per prestazione sessuali in cambio di denaro Un turista stava passeggiando sul lungomare Amerigo Vespucci di ...

