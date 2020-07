Scudetto Juventus, La Russa: “Campionato falsato, favori arbitrali” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ieri sera la Juventus ha conquistato il nono Scudetto consecutivo. A meno di 24 ore dal successo Ignazio La Russa dice la sua su questo campionato: “falsato”. Come ogni vittoria anche questa, della Juventus, trascina con sé critiche e discussioni. Ieri sera i bianconeri hanno conquistato il nono Scudetto consecutivo battendo in casa per 2-0 la Sampdoria, chiudendo aritmeticamente i conti per il tricolore. A due partite dalla fine infatti gli uomini di Sarri staccano in modo definitivo l’Inter attualmente seconda. L’indomani del successo dei campioni d’Italia arrivano le solite voci “contro corrente”, che tentano di sminuire il trionfo della Juve. Stavolta tocca a Ignazio La Russa dire la sua su questo campionato e su una ... Leggi su bloglive

