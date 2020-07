Roma, crolla un pino a Piazza Venezia: auto schiacciata (Di lunedì 27 luglio 2020) Attimi di panico a Roma: un pino è caduto sulla carreggiata colpendo un’auto in transito a Piazza San Marco, la piccola Piazza adiacente a Piazza Venezia. Se l’è cavata con qualche lieve ferita la donna di 51 anni che si trovava alla guida dell’autovettura colpita da un pino caduto oggi pomeriggio, alle 17.30, in Piazza … Leggi su viagginews

