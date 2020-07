Roma, ancora problemi in vista: De Sanctis potrebbe dimettersi (Di lunedì 27 luglio 2020) Morgan De Sanctis potrebbe presto dire addio alla Roma. La rottura tra l'ex portiere e la società capitolina sarebbe dovuta ad alcune incomprensioni sui ruoli all'interno della dirigenza.LA SEPARAZIONEcaption id="attachment 998213" align="alignnone" width="594" De Sanctis Fonseca (getty images)/captionStando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'attrito tra le parti sarebbe nato dal momento in cui De Sanctis si è reso conto di avere scarso potere decisionale all'interno dello scacchiere dirigenziale. L'ex estremo difensore del Napoli adesso sta meditando sul proprio futuro e nelle prossime ore potrebbe arrivare la rottura definitiva con la Roma. Le richieste per lui non mancano: infatti sembra che l'Ascoli gli abbia proposto il ruolo ... Leggi su itasportpress

OfficialASRoma : SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! VERETOUT! 2-1! SU RIGORE ANCORA! DAJE ROMA! #RomaFiorentina - LauraPausini : #CircoMassimo, Roma 2 anni fa, 2 concerti unici, ma le emozioni ancora non riesco a contarle. E questo è uno dei mi… - matteosalvinimi : Oggi latte e poi incontri, a Roma e in Senato. P.S. In tanti da giorni mi state scrivendo perché non ce la fate a… - Guido44895392 : @gabrillasarti2 Lo ripeto: Musumeci è una brava persona ma è un pallemosce! Ancora questo non ha capito che il… - ItaSportPress : Roma, ancora problemi in vista: De Sanctis potrebbe dimettersi - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ancora Metro C di Roma, 13 anni di lavori e ancora nessuna data certa: le tappe. FOTO Sky Tg24 Fiorentina, nessun ricorso contro il secondo rigore concesso alla Roma

La gara di ieri sera tra Roma e Fiorentina, terminata con il successo dei giallorossi per 2-1, ha lasciato diversi strascichi di polemiche a causa del discutibile arbitraggio del direttore di gara Dan ...

Sanità privata. Cgil, Cisl, Uil Lazio sollecitano la firma definitiva del Contratto

A oltre 1 mese dalla firma della preintesa, i sindacati chiedono di portare a compimento l’iter del nuovo contratto, atteso da 14 anni. “Fino all’ultimo registriamo la resistenza delle parti datoriali ...

La gara di ieri sera tra Roma e Fiorentina, terminata con il successo dei giallorossi per 2-1, ha lasciato diversi strascichi di polemiche a causa del discutibile arbitraggio del direttore di gara Dan ...A oltre 1 mese dalla firma della preintesa, i sindacati chiedono di portare a compimento l’iter del nuovo contratto, atteso da 14 anni. “Fino all’ultimo registriamo la resistenza delle parti datoriali ...