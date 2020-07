"Pronto ad allearmi pure con lui". Gianluigi Paragone disposto a tutto: ecco il suo piano (Di lunedì 27 luglio 2020) Parla di Italexit, il suo nuovo partito, Gianluigi Paragone. Lo fa in un'intervista a Radio Cusano Campus, in cui boccia Recovery Fund e Mes. Nulla di nuovo, insomma. La novità, semmai, sta nel fatto che l'ex grillino parla anche di ipotetiche alleanze. Quando gli chiedono se in futuro potrebbe apparentarsi con la Lega, suo partito di "origine", Paragone risponde: "Io non credo assolutamente all'idea che l'Europa possa essere corretta. Mi trovo spesso d'accordo con Borghi e Bagnai così come sono d'accordo col centrodestra sulla modalità del controllo delle frontiere". Insomma, la risposta è affermativa. Ma c'è un ma. "Certo, se dovessero votare Mario Draghi presidente della Repubblica allora lì non sarei d'accordo - rimarca -. Io ho l'obiettivo di realizzare l'uscita dell'Italia dall'Unione ... Leggi su liberoquotidiano

Ultron65 : RT @Libero_official: #Italexit, Gianluigi #Paragone: 'Per portare l'#Italia fuori dalla #Ue pronto ad allearmi anche con Marilyn Manson' h… - CarlottaMiller_ : RT @Libero_official: #Italexit, Gianluigi #Paragone: 'Per portare l'#Italia fuori dalla #Ue pronto ad allearmi anche con Marilyn Manson' h… - Libero_official : #Italexit, Gianluigi #Paragone: 'Per portare l'#Italia fuori dalla #Ue pronto ad allearmi anche con Marilyn Manson'… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto allearmi Una vita, anticipazioni 19 – 25 luglio: Alfredo minaccia Genoveva Tv Fanpage Una vita/ Anticipazioni puntata 22 luglio 2020: Antonito pronto a fare la fame?

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, ci parlano della disperazione di Antonito che si riflette chiaramente sul padre Ramon. Con Palacios sono infatti disperati ...

ONE PIECE capitolo 985: Kaido è pronto a sconvolgere il mondo

Le forze di entrambe le fazioni sono dispiegate. Ognuno ha chiari i propri obiettivi. Con Kaido da una parte e Rufy dall'altra, Eiichiro Oda sta per portare ONE PIECE in una nuova era. E la sua destin ...

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, ci parlano della disperazione di Antonito che si riflette chiaramente sul padre Ramon. Con Palacios sono infatti disperati ...Le forze di entrambe le fazioni sono dispiegate. Ognuno ha chiari i propri obiettivi. Con Kaido da una parte e Rufy dall'altra, Eiichiro Oda sta per portare ONE PIECE in una nuova era. E la sua destin ...