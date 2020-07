Pjanic festeggia lo scudetto della Juventus e attacca le rivali: “C’è chi scrive la storia e chi la legge…” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus vince il suo nono titolo consecutivo in Italia. Festa bianconera dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria e grande esultanza da parte della squadra. Negli spogliatoi è delirio tra cori, salti e champagne. Anche sui social, però, i messaggi e lo spirito non è assolutamente diverso. Vedere per credere cosa scrive Miralem Pjanic sulla sua pagina Instagram. Un post social "dedicato" alle rivali...Pjanic: "C'è chi scrive la storia e chi la legge"caption id="attachment 997815" align="alignnone" width="625" Juventus (getty images)/captionUn messaggio piuttosto chiaro quello che il centrocampista bosniaco ha condiviso sui social network: "C'è chi scrive la ... Leggi su itasportpress

