Pilota di parapendio disperso in Ossola, ricerche in corso (Di lunedì 27 luglio 2020) In corso le ricerche di un Pilota di parapendio, disperso da sabato in Ossola, in alta val Bognanco, nella zona della Cima d’Azeglio. Le ricerche vedono impegnati uomini del Soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco, con pattuglie a terra e con l’impiego 4 elicotteri. Il Pilota, 35 anni, era partito sabato mattina dal Canton Ticino per un volo di cross, insieme ad altri tre compagni.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Pilota parapendio Parapendio precipita da 10 metri: il pilota aveva calcolato male la termica per il decollo Il Gazzettino E atterra sulla passeggiata a lago

È andato “lungo” con il parapendio ed è atterrato male fra la passeggiata a lago e il canneto. Ha suscitato comprensibile spavento, ieri mattina nel prato di Gera, la manovra estrema di un pilota di p ...

Milazzo. Precipita col parapendio, muore 67enne

Era un paracadutista esperto, un pilota con brevetto, ma ieri qualcosa è andato storto. Fiorenzo Borgia, 67 anni, di Milazzo, ha perso la vita dopo essersi lanciato col parapendio a Capo Milazzo. Avev ...

