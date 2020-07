Pierluigi Diaco fa l’annuncio in diretta: “Dal 10 agosto torna in trasmissione” (Di lunedì 27 luglio 2020) Pierluigi Diaco lo comunica in diretta nel corso di “Io e te”: dal 10 agosto il bassotto Ugo tornerà in trasmissione per un po’ Pierluigi Diaco per una volta non fa parlare di sé. Ormai ci ha abituati alle sue uscite, alle sue liti con gli ospiti e anche alle polemiche. Ma questa volta l’annuncio riguarda un ospite gradito della trasmissione: il bassotto Ugo che era ospite fisso nella rubrica dedicata agli animali, tornerà in diretta per qualche ora nella trasmissione di RaiUno. Lo ha detto Diaco nella puntata di giovedì scorso. Per gli amanti del bassotto, che molti sui social richiedevano che fine avesse fatto e perché non ci fosse più in trasmissione, dal 10 agosto ... Leggi su bloglive

